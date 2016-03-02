В России планируется смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию, - сообщает "Вести: Приморье". В настоящее время такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

Минэкономразвития представило в правительство рабочую версию общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Как сообщают "Известия", согласно рабочей версии плана по восстановлению экономики, предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет. Напомним, что в 2020 году на на пенсию могут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Вместе с тем документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей). На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]