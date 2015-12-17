Житель Приморья поджег траву, чтобы было удобнее собирать металл на участке
Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно со специалистами отдела надзорной деятельности города Дальнереченска проводятся был выявлен факт поджога травы в районе села Филино, - сообщает "Вести: Приморье".
Местный житель пояснил, что выжигал траву для дальнейшего сбора металла на данном участке. Как сообщили в пресс-службе МОМВД России "Дальнереченский", в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
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