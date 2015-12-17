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Житель Приморья поджег траву, чтобы было удобнее собирать металл на участке

Житель Приморья поджег траву, чтобы было удобнее собирать металл на участке

Источник фото: МОМВД России "Дальнереченский"

Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» совместно со специалистами отдела надзорной деятельности города Дальнереченска проводятся был выявлен факт поджога травы в районе села Филино, - сообщает "Вести: Приморье".

Местный житель пояснил, что выжигал траву для дальнейшего сбора металла на данном участке. Как сообщили в пресс-службе МОМВД России "Дальнереченский", в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.


 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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