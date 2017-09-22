Сегодня, 16:20
Необычная спасательная операция прошла в приморском Подъяпольске
Теленок угодил в канаву с водой и не смог из нее выбраться. На помощь пришли неравнодушные приморцы, - сообщает "Вести: Приморье".
Животное поранилось и тяжело дышало.
"В 112 позвонили, они сказали, что на животных не выезжают", - рассказывает очевидец.
Пришлось действовать самостоятельно.
Видео - dpscontrol
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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