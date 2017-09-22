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Необычная спасательная операция прошла в приморском Подъяпольске

Необычная спасательная операция прошла в приморском Подъяпольске

Источник фото: dpscontrol

Теленок угодил в канаву с водой и не смог из нее выбраться. На помощь пришли неравнодушные приморцы, - сообщает "Вести: Приморье".

Животное поранилось и тяжело дышало. 

"В 112 позвонили, они сказали, что на животных не выезжают", - рассказывает очевидец.

Пришлось действовать самостоятельно. 

 

 

Видео - dpscontrol


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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