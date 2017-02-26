Сегодня, 17:00
Жители микрорайона СРН в Спасске-Дальнем остались без моста
В Спасске-Дальнем пришел в негодность пешеходный мост в микрорайоне СРН,- сообщает "Вести: Приморье".
Рекой подмыло две опоры моста (причем одну из них в прошлом году, а вторую - в этом), после обрушения которых, оказались подтопленными две секции пешеходной переправы.
Накануне сообщалось, что, рискуя жизнью, пешеходы переползают по размытому мосту в Спасске-Дальнем.
Сегодня буквально полчаса назад срезали пролеты моста на подступах к переправе с обеих сторон, чтобы люди вообще по нему не ходили.
"На вопрос, когда мостовое сооружение отремонтируют, конкретного ответа не последовало", - сообщил местный житель на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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