Борис Кубай рассказал об опасности наводнений в Приморье в этом году

Прошедшая зима в Приморском крае выдалась аномально теплой и влажной. Снега, особенно в горных районах, выпало до двух с половиной зимних норм, что обусловило высокую водность большинства рек края.

Как сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай, на сегодня водность рек превышает норму в полтора — два раза. Наблюдающиеся и ожидаемые достаточно частые дожди не позволяют ей существенно снизиться. Это означает, что даже в период июньской межени водность большинства рек может существенно превышать норму.

"Далее все будет зависеть от траекторий тайфунов и южных циклонов, но следует учитывать важную деталь: при низкой базовой водности дожди, количеством 80 мм, могут быть не совсем опасными, а всего лишь неблагоприятными, а при высокой базовой водности они могут быть опасными и при количестве 40 — 50 мм", - отметил Кубай.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]