Уровень воды в реках Приморья переваливает норму в несколько раз

На реках Приморского края наблюдается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется незначительное подтопление пойм рек в Черниговском и Ханкайском районах, остальные реки в берегах.



Водность большинства рек края остается выше нормы в 2,0–3,8 раза, рек северных районов края и восточного побережья выше нормы в

1,2–1,9 раза.





В ближайшие трое суток на реках Приморья продолжится спад воды, уменьшение водности, с постепенным освобождением пойм от подтоплений. Опасных гидрологических явлений не ожидается.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]