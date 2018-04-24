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Уровень воды в реках Приморья переваливает норму в несколько раз

Уровень воды в реках Приморья переваливает норму в несколько раз

Фото: ria.ru

На реках Приморского края наблюдается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется незначительное подтопление пойм рек в Черниговском и Ханкайском районах, остальные реки в берегах.

Водность большинства рек края остается выше нормы в 2,0–3,8 раза, рек северных районов края и восточного побережья выше нормы в

1,2–1,9 раза.

В ближайшие трое суток на реках Приморья продолжится спад воды, уменьшение водности, с постепенным освобождением пойм от подтоплений. Опасных гидрологических явлений не ожидается.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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