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Эпидсезон оставил без работы около 50 тысяч жителей Приморья

Эпидсезон оставил без работы около 50 тысяч жителей Приморья

Источник фото: pixabay.com

Около 49700 жителей Приморского края находятся в вынужденных отпусках на самоизоляции, сейчас у них нет источников дохода. Об этом в интервью ГТРК «Владивосток» рассказала глава правительства края Вера Щербина.

По ее словам, в основном эти граждане были заняты в малом бизнесе, службах быта, которые в настоящее время простаивают.

Между тем, в апреле правительство России утвердило правила предоставления безвозмездной финансовой помощи для малого и среднего бизнеса по тем отраслям, которые включены в перечень наиболее пострадавших от коронавируса. Предприниматели могут получить по 12130 руб. на каждого сотрудника. Субсидия предоставляется в мае за сохранение численности работников в апреле, и в июне — за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом текущего года.

Подробности в интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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