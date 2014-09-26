Эпидсезон оставил без работы около 50 тысяч жителей Приморья

Около 49700 жителей Приморского края находятся в вынужденных отпусках на самоизоляции, сейчас у них нет источников дохода. Об этом в интервью ГТРК «Владивосток» рассказала глава правительства края Вера Щербина.

По ее словам, в основном эти граждане были заняты в малом бизнесе, службах быта, которые в настоящее время простаивают.

Между тем, в апреле правительство России утвердило правила предоставления безвозмездной финансовой помощи для малого и среднего бизнеса по тем отраслям, которые включены в перечень наиболее пострадавших от коронавируса. Предприниматели могут получить по 12130 руб. на каждого сотрудника. Субсидия предоставляется в мае за сохранение численности работников в апреле, и в июне — за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом текущего года.

Подробности в интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]