Налоговая напоминает: с 1 июля заканчивается прием заявлений на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

С 1 июля 2020 налоговая служба заканчивает прием заявлений за апрель и май месяцы на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщают «Вести:Приморье».

ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока напоминает, что срок направления заявления на получение субсидии за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Соответствующие изменения в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий пострадавшим от COVID-19 субъектам малого и среднего предпринимательства внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 894.

Срок для направления заявления на субсидию за май 2020 года остался прежним - не позднее 1 июля 2020 года.

Таким образом, у налогоплательщиков, которые не успели представить заявление за апрель в установленные ранее сроки, появилась возможность воспользоваться правом на получение субсидии.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей:

• на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;

• на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда.

Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются:

• включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

• отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.;

• получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц;

• у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

• количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.

Количество работников определяется на основании отчетности, представляемой в органы ПФР «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М.

Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя через личный кабинет налогоплательщика, по телекоммуникационным каналам связи или в виде почтового отправления, отметили в пресс-службе ведомства.

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и способах получения. Кроме того, в разделе «Сервисы и госуслуги» подраздела «СOVID-19» реализован новый сервис для самостоятельной проверки заявителя на соответствия критериям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]