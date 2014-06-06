Во Владивостоке объявлен прием заявок на участие во втором фестивале «SmotriFest». Его проводит Краевой центр народной культуры с целью объединения творческих сил Приморья в сфере кино.

Водитель владивостокского трамвая Елена Тулинова стала героиней небольшой лирической зарисовки. Оператор, монтажер и режиссер видео - Максим Яковлев. Журналист по образованию, он вполне заслуженно победил в номинации «Человек труда» на Первом Приморском фестивале «SmotriFest» в прошлом году.

Максим Яковлев, лауреат фестиваля «SmotriFest»: "Мою работу увидели в кинотеатре, в полном зале — это было круто, люди аплодировали, прямо до мурашек. В целом, это мотивирует снимать еще и участвовать в дальнейшем в таких конкурсах и показывать свое творчество".

Музыкальные клипы, анимация, игровые короткометражки и даже фантастика — всего 15 номинаций. В фестивале «SmotriFest» участвуют любители и профессионалы, начинающие и опытные. Например, с помощью высоких технологий и нескольких умных людей в стремительном рекламном ролике появился лось.

Антон Агапов, лауреат фестиваля «SmotriFest», продюсер рекламной компании: "До недавнего времени для таких компаний, как наша, не было таких площадок, где мы могли бы презентовать свои работы, поделиться опытом. Собственно говоря, такая площадка появилась благодаря ребятам и этому фестивалю".

В жюри приморского фестиваля входят известные эксперты в мире кино. Например, москвич Артур Мирзоян, художник-постановщик сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения», «Мульт личности», «Вий 3D». Его главные критерии - креативность и наличие хорошего вкуса.

Артур Мирзоян, художник кино, член жюри фестиваля «SmotriFest»: "Какова ценность и важность подобных фестивалей? - Мне кажется, самое главное — это возможность быть замеченным. Это очень важно для молодых начинающих кинематографистов. Это может открыть им серьезные перспективы".

Илья Федоров, куратор фестиваля «SmotriFest», методист Краевого центра народной культуры: "Хотели бы сделать такую изюминку — провести в этом году под открытым небом, чтобы это был летний кинотеатр, приходило много зрителей, бесплатно, естественно, чтобы интересно людям было посмотреть, что снимают у нас в Приморском крае".

Фестиваль «SmotriFest» планируется в конце лета. Будем надеяться, что к тому времени мы сможем свободно ходить в кинотеатры. Заявки на участие принимаются два месяца — до 20 июля на сайтах Краевого центра народной культуры и КиноПрим.ру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]