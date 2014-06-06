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Во Владивостоке объявлен прием заявок на участие во втором фестивале «SmotriFest». Видеорепортаж Оксаны Данилюк

Во Владивостоке объявлен прием заявок на участие во втором фестивале «SmotriFest»

Во Владивостоке объявлен прием заявок на участие во втором фестивале «SmotriFest». Его проводит Краевой центр народной культуры с целью объединения творческих сил Приморья в сфере кино. 

Водитель владивостокского трамвая Елена Тулинова стала героиней небольшой лирической зарисовки. Оператор, монтажер и режиссер видео - Максим Яковлев. Журналист по образованию, он вполне заслуженно победил в номинации «Человек труда» на Первом Приморском фестивале «SmotriFest» в прошлом году.

Максим Яковлев, лауреат фестиваля «SmotriFest»: "Мою работу увидели в кинотеатре, в полном зале — это было круто, люди аплодировали, прямо до мурашек. В целом, это мотивирует снимать еще и участвовать в дальнейшем в таких конкурсах и показывать свое творчество".

Музыкальные клипы, анимация, игровые короткометражки и даже фантастика — всего 15 номинаций. В фестивале «SmotriFest» участвуют любители и профессионалы, начинающие и опытные. Например, с помощью высоких технологий и нескольких умных людей в стремительном рекламном ролике появился лось.

Антон Агапов, лауреат фестиваля «SmotriFest», продюсер рекламной компании: "До недавнего времени для таких компаний, как наша, не было таких площадок, где мы могли бы презентовать свои работы, поделиться опытом. Собственно говоря, такая площадка появилась благодаря ребятам и этому фестивалю".

В жюри приморского фестиваля входят известные эксперты в мире кино. Например, москвич Артур Мирзоян, художник-постановщик сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения», «Мульт личности», «Вий 3D». Его главные критерии - креативность и наличие хорошего вкуса.

Артур Мирзоян, художник кино, член жюри фестиваля «SmotriFest»: "Какова ценность и важность подобных фестивалей? - Мне кажется, самое главное — это возможность быть замеченным. Это очень важно для молодых начинающих кинематографистов. Это может открыть им серьезные перспективы".

Илья Федоров, куратор фестиваля «SmotriFest», методист Краевого центра народной культуры: "Хотели бы сделать такую изюминку — провести в этом году под открытым небом, чтобы это был летний кинотеатр, приходило много зрителей, бесплатно, естественно, чтобы интересно людям было посмотреть, что снимают у нас в Приморском крае".

Фестиваль «SmotriFest» планируется в конце лета. Будем надеяться, что к тому времени мы сможем свободно ходить в кинотеатры. Заявки на участие принимаются два месяца — до 20 июля на сайтах Краевого центра народной культуры и КиноПрим.ру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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