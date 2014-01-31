Команда из Лучегорска получила приз на фестивале детского кино и телевидения «Веселая ларга»

В Дальневосточной столице прошел Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга». Праздник детского кино состоялся уже в 11-й раз. Юные кинематографисты со всей страны побывали на мастер-классах и творческих встречах с заслуженными артистами России, именитыми режиссерами и сценаристами, сообщают «Вести:Приморье».

На фестиваль для работы с начинающими кинематографистами приехали заслуженная артистка РФ Оксана Сташенко, киносценарист Татьяна Мирошник, продюсер детского кино, актер и режиссер Алексей Ясулович, генеральный директор Всероссийского Форума детского экранного творчества "Бумеранг" Наталья Васильева, актер Егор Сальников. Мастер-классы и семинары провели педагоги и студенты ГИТИСа.

В этом году в рамках фестиваля впервые прошел Дальневосточный питчинг, где юные таланты презентовали собственные сценарии фильмов и под руководством наставников сняли к ним тизеры.

Значительную материальную поддержку фестивалю оказал депутат Законодательного собрания Приморья, секретарь Владивостокского отделения партии «Единая Россия» Александр Щербаков.

«Я очень рад был поддержать такое яркое и важное событие, как Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга». Победители получили свои заслуженные призы. Но, по моему глубокому убеждению, выиграли все, ведь возможность участвовать в таком фестивале, - это большое везение и настоящая награда. Недаром «Веселая ларга» вошла в число самых ярких событий России и стала визитной карточкой города Владивостока!», - отметил депутат.

Фестиваль прошел на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества. Руководитель концертного комплекса «Театральный», МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» Елена Долматова горячо поблагодарила Александра Щербакова за помощь и многолетнее сотрудничество.

«Дружим с Александром Владимировичем уже много лет, он всегда рядом и регулярно нас поддерживает, за что ему большое спасибо. Вот и нынешнему фестивалю он оказал очень большую помощь, без которой мы не смогли бы провести наш праздник детского кино на таком достойном уровне», - отметила Елена Долматова.

В жюри конкурса «Веселая ларга» работали профессионалы своего дела — заслуженные артисты России, продюсеры, режиссеры, педагоги и журналисты. Познакомить экспертов со своими тизерами короткого метра хотели больше сотни увлеченных кино ребят. Приз в 400 000 рублей на профессиональной видеотехники заслуженно получила команда из приморского Лучегорска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]