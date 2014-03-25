Дети из приморских реабилитационных центров стали лауреатами X Всероссийского кинофестиваля

Работы социально-реабилитационных центров Приморья отмечены жюри X Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». Лауреатами юбилейного кинофорума стали участники мультстудий социально-реабилитационных центров края – находкинского «Альбатроса» и владивостокского «Паруса надежды», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, киноработы воспитанников центров получили дипломы в разных номинациях.

Дипломом лауреата I степени в номинации «Киножурнал» отмечены находкинцы за видеожурнал «Веселый кактус». Дипломы III степени получили мультфильм «Кто сказал “Мяу”?» и фильм «Про Сидорова Вову».

«Мультфильмы, телерепортажи и кинофильмы студии “Альбафильм” под руководством педагога Елены Станицкой – постоянные участники кинофорумов различных уровней, они всегда вызывают большой интерес зрителей и получают высокие оценки профессионального жюри», – отмечают в ведомстве.

В числе ежегодных призеров «Веселой ларги» – работы юных кинематографистов из «Паруса надежды». На юбилейном фестивале дипломы получили авторские мультфильмы «Ресторан “Тётя Соня”» и «Защитник тигров».

По словам руководителя мультстудии «Паруса» Анны Тюриной, работа над мультфильмами продолжалась более двух месяцев.

«Ребята продумывали сюжет, рисовали персонажей, снимали, работали индивидуально и в команде. В результате получились отличные мультфильмы, которые отмечены заслуженными наградами», – говорит педагог.

Отметим, «Веселая ларга» – крупнейшая на Дальнем Востоке фестивальная площадка, которая объединяет юных кинематографистов и тележурналистов со всей страны и из-за рубежа.

В этом году форум работал в течение трех дней на разных площадка Владивостока. Мастер-классы от ведущих российский специалистов в области детского кино, игровые программы и экскурсии в высшую школу телевидения ВГУЭС, телестудию ДВФУ – организаторы постарались, чтобы юбилейный фестиваль стал настоящим событием для маленьких создателей кино.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая считает, что участие воспитанников социально-реабилитационных центров в подобных конкурсах, творческая работа над созданием фильмов имеет большое значение в воспитательном процессе.

«Мульттерапия – это новые технологии реабилитации, прекрасная возможность для развития творческих способностей и социализации детей. Это терпение, навыки работать в команде, умение слышать собеседника – словом, все, чему большинство детей, оказавшихся в социально-реабилитационном центре, не могут научиться дома», – отмечает она.

Глава ведомства проинформировала, что на средства, выделенные Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации (Москва), многие центры приобрели оборудование для мультстудий. На занятиях подростки могут не только заниматься творческим развитием и самовыражением, но и приобретать профессиональные знания и навыки современных востребованных профессий, связанных с мультимедиа.

Отметим, что воспитанники социально-реабилитационных центров также присоединились к участию во Всероссийском образовательном проекте «Профориентация и анимация: взгляд в будущее». Просматривая онлайн-уроки от профессионалов аниматоров, режиссеров, художников-мультипликаторов, дети расширяют свой кругозор и приобщаются к миру мультипликационного кино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]