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Во Владивостоке пассажирский автобус проехал на запрещающий знак светофора
Во Владивостоке пассажирский автобус проехал на запрещающий знак светофора, - сообщает "Вести: Приморье".
Видео, снятое видеорегистратором, опубликовано в социальной сети.
Это произошло в районе Баляева. Маршрутный автобус с госномером АВ301/25 притормозил у пешеходного перехода, после чего продолжил движение.
Надеемся, что ГИБДД по г. Владивостоку привлечет к ответственности нарушителя.
Видео - dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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