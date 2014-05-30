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Во Владивостоке пассажирский автобус проехал на запрещающий знак светофора

Во Владивостоке пассажирский автобус проехал на запрещающий знак светофора

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке пассажирский автобус проехал на запрещающий знак светофора, - сообщает "Вести: Приморье".

Видео, снятое видеорегистратором, опубликовано в социальной сети.

Это произошло в районе Баляева. Маршрутный автобус с госномером АВ301/25 притормозил у пешеходного перехода, после чего продолжил движение.

Надеемся, что ГИБДД по г. Владивостоку привлечет к ответственности нарушителя. 

 

Видео - dps_vl


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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