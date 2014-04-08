Мужчину ранили ножом на станции Луговой, подозреваемый задержан

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о том, что на станции Луговой города Владивосток находится 26-летний мужчина с ножевыми ранениями в живот. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в реанимационное отделение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, в течение суток был установлен и задержан ранее судимый, 37-летний житель города Владивостока, подозреваемый в совершении данного преступления.

Сотрудникам полиции задержанный дал признательные показания, пояснил что нанес телесные повреждения в результате драки.

По данному факту следственным отделом Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключениепод стражу.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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