Буллинг в бизнесе: кто поможет решить проблему?

Неутешительную статистику представили на оналайн-конференции «Защита бизнеса от силового давления в регионе». Зачастую предприниматели сталкиваются с коррупцией, у них изымают имущество и даже заводят уголовные дела. Кто может решить проблему территориального буллинга?

Если у предпринимателя нет возможности решить вопрос на месте и ему не может помочь ни региональная власть, ни уполномоченный, то платформа — единственный шанс для предпринимателя достучаться.

«ЗаБизнес.РФ» - цифровая платформа, созданная по поручению президента. Главная цель - снизить давление на бизнес. Ресурс открытый и бесплатный, а обращения рассматриваются напрямую в центральных аппаратах под контролем деловых объединений и бизнес-омбудсменов.

Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: "Цель у нас одна — защитить право предпринимателя, если оно нарушено. В сфере уголовного преследования в год к нам поступает обращений 10. Это порядка 5% обращений".

Доследственные проверки, арест имущества, коррупция, полицейское рейдерство. Это лишь малый список обращений. При этом предприниматель действует по-старинке. За защитой идёт к омбудсмену. Опору в он-лайне пока не воспринимает всерьёз. Однако, правительство Приморья именно на этот ресурс делает ставку.

Наталья Набойченко, министр экономического развития Приморского края: "По мнению предпринимателей, наибольшее давление оказывается со стороны правоохранительных и налоговых органов. Платформа — это шанс видеть прохождение своих заявок, оформив заявление через личный кабинет. Умный фильтр отсортирует, в какое ведомство направить заявление, а юристы помогут отредактировать обращение".

А сам предприниматель может отслеживать ход решения в личном кабинете. Этому институту поддержки всего полгода, но он уже показывает результаты. Обращения со всего федерального округа. И у Приморья есть шанс улучшить инвестиционный климат в регионе. Главное, довериться цифровому помощнику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]