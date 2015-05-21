Владивосток становится пешеходным городом

Владивосток не спит и ночью. Дорожники используют тёмное время суток, чтобы, без помех для города, укладывать качественное асфальтовое полотно. Сегодня столица Приморья получила еще несколько новых автомобильных километров. Но и про пешеходов не забыли.

Пройтись по Партизанскому проспекту, не выходя на проезжую часть, можно теперь! И это проверено главой города. Олег Гуменюк дорожные работы контролирует еженедельно, чаще критикует. Но по тротуару прошел с удовольствием.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Эта часть очень нужна людям. Не только мы должны ремонтировать дороги, делать площадки спортивные. Но и делать тротуары, по которым люди будут ходить в сады, просто прогуливаться».

Пешеходные участки уже приняты в эксплуатацию на проспекте 100-летия Владивостока, по улице Корнилова. Идут работы на Ватутина, Металлургической, проспекте Красного Знамени, Сахалинской, Татарской.

Адреса — выбор неравнодушных горожан. В планах еще и улицы Крыгина, Каплунова, Монтажная. Там тротуары в комплексе реконструкции по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы на этом сегменте люди воспринимают особенно тепло. Вот, к примеру, эмоциональная, но искренняя оценка обновлённой внутриквартальной дороги и тротуаров, в районе дома по Сабанеева, 22.

При свете прожекторов и уличных фонарей, широкими полосами укладывают асфальт на самых оживлённых трассах. Режим самоизоляции, конечно, снизил нагрузку на улицы, но всё-таки ночной труд в разы увеличивает скорость дорожного ремонта. Бригада Александра Кузьмина скоро со всей своей техникой перейдёт на улицу Жигура, там пока готовят дорожное основание.

Александр Кузьмин, мастер дорожного участка: «Завершили мы участок по улице Стрелочной, сейчас идём по улице Луговрой. Работаем и днём, и ночью. Основные объемы именно ночью, чтобы не доставлять неудобств».

В этом сезоне и Военное шоссе облачится в новый асфальт. Его щебёночно-мастичная структура способна пропускать влагу и сопротивляться деформациям.

В планах дорожной реконструкции ещё как минимум 60 внутриквартальных проездов и основных магистралей Владивостока, включая улицу Маковского и Некрасовский путепровод.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]