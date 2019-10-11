Владивосток никогда не спит. Особенно его дорожные работники. Восстановление асфальта ведется 24 часа в сутки. При этом основные работы именно ночью, когда по дорогам ездит не так много машин. Накануне ход работ проверил Олег Гуменюк.

Стрелковая, Снеговая, проспект 100-летия Владивостока и Партизанский проспект. Ремонт дорог идет одновременно на четырех участках краевого центра. При этом ночью. Снеговая одна из самых проблемных точек. Здесь дорога не видела ремонта долгие годы. А жалобы от местных жителей поступают регулярно. Средства на ремонт этой важной городской артерии выделило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Накануне Олег Гуменюк проверил, как дорожники справляются с объемами работ.

Олег Гуменюк, мэр г. Владивостока: «Мы начали именно с тех дорог, где просто было невозможно, где действительно люди были отрезаны. На Змеинке вообще «поле боя» было».

Участок проспекта 100-летия Владивостока в районе остановки Постышева - также в перечне осенних работ на средства Минвостокразвития. Ремонтируют тоже ночью, но и в это время суток машин здесь хватает. Дорожники уже заасфальтировали дорогу до остановки Столетия, дальше пойдут до поворота на 38 школу. Параллельно с этим идет работы под некрасовским путепроводом в сторону Дворца культуры железнодорожников.

Минувшей ночью дорожники перекрыли и Стрелковую. Здесь дорога тоже ждала своего ремонта несколько лет.

Константин Павлюкевич, мастер участка: «Ширина дороги достигает семи метров, вся ремонтируемая площадь – около 4,5 тысяч квадратных метров. Трудятся 12 человек и 20 единиц техники. Планируем сегодня закончить этот участок».

По словам главы города, качество и сроки – главные критерии, по которым городская администрация будет оплачивать дорожные работы всем подрядным организациям.

Олег Гуменюк, мэр г. Владивостока: «Вчера они плохо работали, потому что, как они говорят: «У них проблемы с заводом». Но опять же, это не говорит о том, что контракт будет сдвинут. В первую очередь, это ответственность подрядчиков, которые взяли на себя эту ответственность, вышли на аукционы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]