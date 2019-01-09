Солнце есть, ремонта дорог нет: Олег Гуменюк недоволен работой дорожных служб

Ускорить темпы и оптимизировать работы по ремонту дорог – такое поручение дал глава Владивостока Олег Гуменюк подрядным организациям в ходе совещания, которое состоялось в администрации города накануне, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе столицы Приморья.

«У меня есть большие вопросы к вашей работе. В городе уже четвертый день подряд солнце, а работы на ваших объектах так и не начались. Прошу представителя каждой компании объяснить, почему не ведутся работы», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Как сообщил начальник управления дорог и благоустройства Сергей Макаров, в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» этом году комплексно отремонтируют 15 улиц. На некоторых объектах основные этапы работ уже завершаются. Например, завершен ремонт дороги на улице Нижнепортовой. Подрядной организации сейчас необходимо только нанести разметку и восстановить благоустройство.

«Возобновились ремонтные работы на улице Хабаровской. Сейчас там рабочие поднимают уровень колодцев инженерных коммуникаций. После этого будет уложен верхний слой асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Завершаются работы на улице Вилкова, Добровольского», – подчеркнул Сергей Макаров.

Как заверили представители подрядных организаций, работы, которые были приостановлены из-за плохих погодных условий, в ближайшее время продолжаться. На некоторых объектах дорожные рабочие будут вести ремонт и в ночное время.

Отметим, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк объехали несколько участков городских дорог, где идёт восстановительный ремонт. После прошедших ливней в городе составлен список более чем из 100 улиц, которые предстоит отремонтировать. На части из них работы уже завершены, на других – в самом разгаре.

Администрация города Владивостока просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и парковки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]