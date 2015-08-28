В поликлинике №1 закончен капитальный ремонт

Капитальный ремонт завершили в структурных подразделениях одной из старейших и крупнейших поликлиник Владивостока – поликлинике №1, сообщают «Вести:Приморье». Благодаря выполненным работам помещения приобрели современный облик, стали удобнее для работы специалистов и посещения пациентов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, общая стоимость ремонтов составила 16 миллионов рублей.

«Ремонты велись по нацпроекту “Здравоохранение” и его региональной составляющей по развитию первичной медико-социальной помощи. Средства были направлены из краевого бюджета по распоряжению губернатора», – сообщили в ведомстве.

Капитальный ремонт полностью изменил облик терапевтического отделения бывшей поликлиники №7, располагающегося по адресу Котельникова, 10, которая с недавних пор также вошла в состав поликлиники №1. Отделение находится в цокольном этаже 5-этажного жилого дома и не знало ремонта со дня своего открытия в 70-х годах прошлого века.

«Данное отделение оказывало помощь прикрепленному населению, а это почти 30 тысяч человек, однако многие пациенты перестали обращаться туда из-за ненадлежащего состояния помещения. Сейчас все изменилось – новый облик располагает к процедурам и выздоровлению», – говорит главный врач поликлиники №1 Ольга Перова.

Руководитель крупнейшей государственной поликлиники Владивостока отметила, что в отделении будут работать терапевтические кабинеты для шести врачей, организован дневной стационар и кабинет вакцинации, которых ранее не было.

«Процесс преобразований продолжается. Начали информатизацию: все рабочие места терапевтов и администраторов в регистратуре оборудуют компьютерами», – подчеркнула главврач.

В минздраве края отметили, что в рамках нацпроекта в поликлинике также полным ходом идут работы по организации центра амбулаторно-онкологической помощи, который откроется в 2021 году. Жизненно важный центр разместится в структурном подразделении по адресу: Почтовый переулок, 9.

«Почти половина работ уже выполнена. Так, завершено создание централизованной клинико-биохимической лаборатории. Также здесь появится эндоскопическое отделение», – обозначили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]