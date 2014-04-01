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Даты проведения ЕГЭ по конкретным предметам

Даты проведения ЕГЭ по конкретным предметам

Источник фото: pixabay.com

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам, сообщают «Вести:Приморье». Основной этап стартует 29 июня.

Так, 29 июня ЕГЭ начнется с географии, литературы и информатики

2 и 3 июля - русский язык.

6 июля - профильная математика.

9 июля - история и физика.

13 июля - обществознание и химия.

16 июля - биология, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам.

В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Напомним, ЕГЭ будет обязателен только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы. Остальным отметки в аттестат выставят по итогам года. Документы о среднем полном образовании все они получат до 15 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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