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Даты проведения ЕГЭ по конкретным предметам
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам, сообщают «Вести:Приморье». Основной этап стартует 29 июня.
Так, 29 июня ЕГЭ начнется с географии, литературы и информатики
2 и 3 июля - русский язык.
6 июля - профильная математика.
9 июля - история и физика.
13 июля - обществознание и химия.
16 июля - биология, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам.
В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Напомним, ЕГЭ будет обязателен только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы. Остальным отметки в аттестат выставят по итогам года. Документы о среднем полном образовании все они получат до 15 июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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