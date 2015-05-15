Завтра школьники края начинают сдачу ЕГЭ

Завтра, 3 июля, во Владивостоке стартует Единый государственный экзамен. Сдавать его в краевом центре предстоит 3820 ученикам, сообщают «Вести:Приморье».

ЕГЭ за прошедшие годы стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. В то же время эпидемиологическая ситуация внесла серьезные изменения в ЕГЭ-2020. Например, экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы, математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в этом году исключена, выпускники прошлых лет сдавать ЕГЭ будут вместе с выпускниками этого года, а не в отдельные дни.

Коснулись изменения и пунктов приема экзаменов. Всего в этом году во Владивостоке оборудовано 17 ППЭ. Количество посадочных мест в каждом уменьшено. В аудиториях будет обеспечено дистанция между учениками в 1,5 метра. Рассадка планируется зигзагообразная. На входе всех будет ждать процедура измерения температуры тела. В пункты уже закуплены бесконтактные термометры, отметили в пресс-службе города.

Расписание ЕГЭ в этом году будет таким:

3 июля — география, литература и информатика;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история и физика;

16 июля — обществознание и химия;

20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ во Владивостоке в 2020 году можно обратиться по телефонам горячей линии 8-994-103-6462, 253-47-19, 222-24-80.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]