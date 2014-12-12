Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:33

«Что-то взрывается»: В Надеждинске сгорел известный магазин стройматериалов (видео)

«Что-то взрывается»: В Надеждинске сгорел известный магазин стройматериалов (видео)

Источник фото: скрин видео

Пожар в селе Вольно-Надеждинское, сообщают «Вести:Приморье». Магазин стройматериалов «Дерсу» охватил пожар. Видео опубликовано в instagram dpskontrol125rus. Детали происшествия уточняются.

 

«Чё то Надегу последнее время 90-ые года преследуют», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме