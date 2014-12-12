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«Что-то взрывается»: В Надеждинске сгорел известный магазин стройматериалов (видео)
Пожар в селе Вольно-Надеждинское, сообщают «Вести:Приморье». Магазин стройматериалов «Дерсу» охватил пожар. Видео опубликовано в instagram dpskontrol125rus. Детали происшествия уточняются.
«Чё то Надегу последнее время 90-ые года преследуют», отмечают в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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