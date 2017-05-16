Сегодня, 14:06
Клубы черного дыма заволакивают Владивосток
Во Владивостоке произошел сильный пожар, который напугал многих жителей города, сообщают «Вести:Приморье».
Автор видео отмечает, пожар случился на улице Борисенко, 33. Уточняется, что пожар возник при работах по утеплению теплотрассы.
Вероятно, что-то пошло не так. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Детали происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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