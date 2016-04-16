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Автомобиль с заключенными загорелся на трассе (видео)
Автомобиль с заключенными загорелся на трассе, сообщают «Вести:Приморье». Как в голливудских фильмах. Автозак горит! Автор видео не известен. Утверждается, что это Новогродеевка в Анучинском районе, отмечается в instagram @arstv.
Свидетели происшествия сообщили, автомобиль пытались тушить огнетушители из машины сопровождения ДПС, но безуспешно. Заключенных вывели из горячего автомобиля. Одному из них было сначала плохо из-за отравления дымом. Информации о том побеге не было.
«Все верно, Новогордеевка, полоса в сторону Арсеньева», «Побега хоть не было?», «Тоже видела. Пытались тушить ничего не вышло», отметили в комментариях паблика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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