Онлайн-эстафета On a wave stay live: Дети с особенностями здоровья из Владивостока стали участниками полуфинала

Дети с особенностями здоровья из Владивостока приняли участие в полуфинале открытой онлайн-эстафеты On a wave stay live – соревновании, которое объединило спортсменов со всего мира. Этап проходил в социальных сетях с 14 апреля по 15 мая, а его участниками стали люди от 5 до 80 лет с разным уровнем физической подготовки со всего мира, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

К эстафете подключились спортсмены из 15 стран, в числе которых Канада, Англия, Польша и Россия. У каждой страны – свои кураторы. Их задача – снять на видео и выложить в своих социальных сетях комплекс упражнений, который нужно было повторить участникам. Все желающие могли отработать комплекс дома, а затем отправить видео со своим исполнением упражнений. При оценке дополнительные баллы давались за собственные фишки – спортивные или творческие.

Большая часть участников эстафеты – спортсмены клубных команд. В их числе – единственная во Владивостоке группа для детей с особенностями здоровья «Адаптивное самбо», которая работает под руководством мастера спорта по борьбе самбо Натальи Севостьяновой. Владивостокские ребята вышли в финал в специальной номинации.

По словам тренера, важный момент в организации домашних тренировок для ребят – учесть индивидуальные особенности каждого ребёнка.

«Дети получили видеозадание, я провела беседу с их родителями о том, как правильно выполнять упражнения в домашних условиях. Несмотря на особенности здоровья детей, они старались и не бросили занятия. Для них в условиях самоизоляции особенно важно получать физическую нагрузку, ведь многие из моих подопечных очень эмоциональны и иногда им просто некуда выплескивать накопившуюся за день энергию.

Конечно, мы обязательно брали во внимание физические особенности таких детей: кому-то можно прыгать, кому-то нельзя, кому-то очень сложно воспринимать задания. В любом случае, мы постарались найти выход из ситуации», – рассказала Наталья Севостьянова.

Участие в онлайн-эстафете приняли абсолютно все дети – их 16 человек. По словам их родителей, организовать тренировочный процесс в домашних условиях сложно, однако они стараются выйти из положения.

«Иногда бывает трудно уговорить ребёнка – со мной, как с мамой, он уже не особо хочет заниматься. Нам отправляют видеозадания, сын смотрит и пытается всё повторить. Конечно, не всё получается, но он очень старается. Захар, бывает, расстраивается, когда вспоминает о тренировках в спортивном зале – сейчас их очень сильно не хватает. Дома, в силу его особенностей, ему сложно найти занятие, поэтому хотя бы онлайн-тренировки для нас – это большое спасение», – делится Марианна Богач, мама одного из подопечных Натальи Севостьяновой.

Всех участников, прошедших в финал, ждут решающие задания. По их итогам пройдёт награждение победителей онлайн-эстафеты.

Лучших в каждой номинации определят члены жюри: бодибилдер и чемпионка Украины в категории бодифитнес Алла Касянюк, чемпионка мира и абсолютная чемпионка Республики Беларусь в категории «Фигура» Вероника Метелица, мастер спорта международного класса по бодибилдингу и четырёхкратная абсолютная чемпионка России Наталья Батова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]