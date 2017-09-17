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Водитель погиб в страшном ДТП: обстоятельства выясняются
Серьёзное ДТП со смертельным исходом произошло в районе «Соловей ключ», сообщают «Вести:Приморье». Многотонная машина оказалась перевернута.
«Как такое возможно вообще, это же УРАЛ, он сам должен всех громить, если только на него танк или поезд не наехал», «Такая огромная машина, и кубырем?», «Это же буровая», отметили в комментариях instagram dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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