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Ключи от квартир получили работники судоверфи «Звезда»
Заселение работников судоверфи «Звезда» в новые дома состоялось в субботу в городе Большой Камень, сообщают «Вести:Приморье». Всего новым хозяевам сданы 200 квартир в четырех домах. Об этом уточнили в пресс-службе судостроительного комплекса (ССК).
"В городе Большой Камень состоялась торжественная церемония заселения работников ССК «Звезда» в четыре новых дома, построенных судоверфью. Все 200 квартир имеют внутреннюю отделку, оборудованы сантехникой, кухни оснащены электроплитами. На "Звезде" работают уже более 3 500 человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса число работников превысит 7 тыс.", - говорится в сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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