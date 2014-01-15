Сроки названы: Сгоревший в Заводском спортивный комплекс восстановят

В посёлке Заводском вечером 22 мая от пожара пострадал спортивный клуб «Лотос». Административное здание являлось центром развития борьбы в Приморье. Руководители федерации при поддержке властей Артёма рассчитывают полностью восстановить его к 1 сентября, сообщают «Вести:Приморье».

В этом здании когда-то располагался кинотеатр, затем помещение было перепрофилировано в спортивный объект. Здесь находилась крупнейшая в Приморье школа спортивной борьбы. Помимо греко-римской, развивали и вольную борьбу. Всего к клубе занимались более 200 школьников. Четыре раза в год сборные Приморского края проводили учебно-тренировочные сборы и готовились к дальневосточным и всероссийским стартам.

«Пожар в этом зале – серьёзная потеря для приморского спорта, – отметил vl.ru президент федерации спортивной борьбы Приморья Олег Ледовских. – На базе нашего клуба работало три спортивных класса. Дети утром шли сюда на тренировку, потом – в школу, а затем возвращались в зал. Воспитывались сильные борцы, которые становились победителями и призёрами чемпионатов и первенств России. Например, Андрей Булеев, Илья Левковский, Диана Конкина, Александр Крылов».

По словам представителей федерации спортивной борьбы Приморского края, у здания полностью выгорела крыша, на 50-60 процентов повреждён спортивный зал, пострадали недавно отремонтированные раздевалки и пришёл в негодность новый борцовский ковер.

«Что касается причин пожара, дознаватель сделал предварительные выводы, что это был поджог. Мы ставим перед собой задачу восстановить спортивный клуб и открыть его двери к 1 сентября. Будем обращаться за помощью в администрацию города Артёма», – сообщил Олег Ледовских.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]