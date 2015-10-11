Мужчина, разбивший десяток авто во Владивостоке, оперативно расплатился с владельцами

Десяток камер наблюдения и крытый подземный паркинг не уберегли от беды. В состоянии опьяния мужчина разбил машины в элитном жилом комплексе «Бригантина» на улице Толстова во Владивостоке. После чего он залез в одно из пострадавших авто и уснул.

Железными ножками от табуретки прямо в лобовое стекло. Нетрезвый мужчина разбил окна и выломал зеркала у восьми элитных авто. После, устав от таких «упражнений», он залез в одну из машин на крытой парковке, нашел там одеяло и уснул. Незваного гостя утром обнаружили владельцы.

- Тотоха, ты что в моей тачке делаешь? Ты зачем сюда забрался?

Проснувшись, дебошир не смог вспомнить, как оказался на паркинге.

Владельцы машин в ходе разбирательств проявили недюжинное самообладание. Выяснилось, что молодой человек был в гостях. Уходя, спустился не на тот этаж и без ключа не смог выбраться наружу.

- Спустился, а выбраться не мог. Был в таком неадекватном состоянии, что не понял, куда он спустился. Увидел, что его вокруг замуровали и начал крушить это все.

Разламывая автомобили, мужчина, видимо, хотел привлечь внимание и позвать на помощь.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: "Гражданин признал вину и принес извинения владельцам поврежденных автомобилей. Им выплачена денежная компенсация за причиненный ущерб".

Человека с таким же именем как у дебошира и похожей внешностью удалось найти в соцсетях. В графе работа указано — сотрудник банка. Видимо, благодаря этому мужчина и сумел быстро загладить свою вину. Конфликт исчерпан. Но вот систему охраны на парковке жильцы явно пересмотрят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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