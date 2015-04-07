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Вандалы разгромили кладбище в одном из приморских сел
Вандалы разгромили кладбище в с. Монастырище Сибирцевского городского поселения. Сообщение об этом появилось в социальной сети.
По предварительным данным, пострадало 16 памятников.
Уточняются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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