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Вандалы разгромили кладбище в одном из приморских сел

Вандалы разгромили кладбище в одном из приморских сел

Источник фото: dps_vl

Вандалы разгромили кладбище в с. Монастырище Сибирцевского городского поселения. Сообщение об этом появилось в социальной сети.

По предварительным данным, пострадало 16 памятников.

Уточняются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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