«Жестоко»: женщина рассказала о случае на детской площадке

Площадку, установленную для маленьких жителей Находки, разгромили вандалы, сообщают «Вести:Приморье».

В Находке вандалы разгромили недавно установленную детскую площадку, говорит автор видео, опубликованном в одном из приморских пабликов. На улице Владивостокской, 42, кто-то сжег детскую песочницу и повредил другие элементы детской площадки. А ведь её только недавно установили, ну что за нелюди живут среди нас?

Женщина пришла в недоумение от поступка. Еще вечером все стояло целым. А сейчас. Какую удручающую картину увидят детки, когда выйдут на прогулку?

«Упыри!», «Ужас!!! В чем кайф, сломать, разрушить, уничтожить??? Что в головах таких уродов?», «Больше не надо там ничего делать», «Пишите в полицию, пусть ищут тех, кто такое вытворяет», отметили в комментариях.

видео dps_vl



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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