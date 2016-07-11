«Жестоко»: женщина рассказала о случае на детской площадке
Площадку, установленную для маленьких жителей Находки, разгромили вандалы, сообщают «Вести:Приморье».
В Находке вандалы разгромили недавно установленную детскую площадку, говорит автор видео, опубликованном в одном из приморских пабликов. На улице Владивостокской, 42, кто-то сжег детскую песочницу и повредил другие элементы детской площадки. А ведь её только недавно установили, ну что за нелюди живут среди нас?
Женщина пришла в недоумение от поступка. Еще вечером все стояло целым. А сейчас. Какую удручающую картину увидят детки, когда выйдут на прогулку?
«Упыри!», «Ужас!!! В чем кайф, сломать, разрушить, уничтожить??? Что в головах таких уродов?», «Больше не надо там ничего делать», «Пишите в полицию, пусть ищут тех, кто такое вытворяет», отметили в комментариях.
видео dps_vl
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