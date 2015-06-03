Автомобиль въехал на детскую площадку: песочница оказалась под колесами

В поселке Новом водитель автомобиля въехал на детскую площадку, сообщают «Вести:Приморье». По счастливой случайности, происшествие случилось в позднее время, когда детей не может быть на площадке.

Степень виновности водителя предстоит оценить компетентным органам. Детали происшествия уточняются.

«Ну этого и стоило ожидать... у нас же эти мамкины гонщики активизируются с наступлением темноты, слава богу что не днем - днем очень много детишек и врослых там. Жалко площадку. Уроды , больше сказать нечего», «А теперь обязать восстановление детской площадки», «Называется впал в детство. Надеюсь площадка была пустая, вроде темно», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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