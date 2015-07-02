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Во Владивостоке реставрируют подпорную стенку на остановке Молодёжной

Во Владивостоке реставрируют подпорную стенку на остановке Молодёжной

Во Владивостоке реставрируют подпорную стенку на остановке Молодёжная. Её оформили ещё к 150-летию приморской столицы. Уже десять лет прошло, и к очередному юбилею творческое объединение "Квадролампа" придаст рельефам на стене былую красоту.

Об этом смотрите репортаж Максима Каленника 26 мая, в 21.05 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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