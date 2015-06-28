Сегодня, 17:59
Опасную ситуацию на дороге в Приморье спровоцировал водитель грузовика
По пути из Владивостока в Дальнереченск видеорегистратор автолюбителя зафиксировал крайне опасный момент на дороге.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, водитель грузовика, не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон. А навстречу ему двигался автотрал. Водитель длинномера отвернул в сторону и поймал бровку, уходя от столкновения, но, к счастью, все обошлось.
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Видео - dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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