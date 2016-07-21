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"Схема мутная": странное ДТП во Владивостоке записал видеорегистратор

"Схема мутная": странное ДТП во Владивостоке записал видеорегистратор

Источник фото: dps_vl

В районе Столетия в сторону Зари, видеорегистратор нашего подписчика зафиксировал момент крайне странное ДТП, больше похожее на автоподставу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Водитель бордового авто будто специально затормозил перед Mitsubishi Outlander, водитель которого успел увернуться, а вот женщина на Mercedes не успела и врезалась в Mitsubishi.

очно подстава", "Схема мутная", "Наказать первого. Создал аварийную обстановку. Резко встал без причины", "Конечно. "Мерседес" по КАСКО отработал, а "Аут" по ОСАГО😂😂😂 Самим не смешно такую глупость сочинять", "Первый уронил телефон, второй растерялся, третий залипал", - комментируют пользователи Сети.

 

Видео - dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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