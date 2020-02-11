Маршрутка перевернулась в районе Тихой (видео)

Во Владивостоке на улице Сахалинской водитель маршрутки не справился с управлением и перевернул автобус, сообщают «Вести:Приморье».

Однако, в пабликах очевидцы происшествия уверяют, что водителя за рулем не было.

«Водителя вообще-то не было за рулем, он пошёл в магаз за булочкой, басик был пустой, неудачно припарковал на склоне, мы с дочей в шоке от такого экшена», «Не то что не справился а поставил машину на спуске , не поставил на ручник и пошёл в магазин . Когда вышел с магазина а автобуса нет. Ему сказали что он вниз покатился», отметили в instagram dps_vl.

Кстати, также в комментариях, поясняют, что это спуск на улице Космонавтов, и автобусного маршрута в данном месте нет.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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