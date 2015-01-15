Социальная цена на квартиру: молодежь Приморья получит уникальный шанс

Молодежь Приморья, которая трудится в столице Дальнего Востока и нуждается в своем жилье, в ближайшем будущем сможет приобрести квартиру по социальной цене – предельная стоимость квадратного метра составит не более 75 тысяч рублей за квадратный метр, сообщают «Вести:Приморье».

Программу строительства жилья для молодых семей, которая заработает в крае, представили на заседании Инвестиционного совета под руководством губернатора Олега Кожемяко во вторник, 26 мая, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при губернаторе проходит в этом году во второй раз. На рассмотрение представителей коллегиального органа на этот раз вынесли два проекта. Первый – по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня, который не только поможет сформировать пул собственных кадров и базы современных технологий, но и привлечет дополнительных специалистов из других регионов России. Еще один проект ориентирован на строительство жилья для молодых семей, что даст молодым специалистам как из Приморья, так и других субъектов, дополнительный стимул работать в крае. Представило инициативу акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства».

Как рассказала заместитель генерального директора КРЖС Оксана Коптева, краевой департамент по делам молодежи дал оценку необходимости строительства жилья для молодых специалистов, которые создали семью и трудятся в Приморье, но не имеют возможности приобретения собственной квартиры из-за ее очень высокой стоимости.

По предварительным подсчетам ведомства, только во Владивостоке на сегодняшний день потребность составляет почти 1 тысячу квартир. Чтобы предоставить этой категории граждан возможность приобрести собственное жилье, предлагается построить новые дома общей площадью более 53,4 тысячи квадратных метров, где стоимость одного «квадрата» будет социальной, без коммерческой наценки – не более 75 тысяч рублей. При реализации проекта предусматривается не только соблюдение всех градостроительных регламентов, но и создание благоприятной среды для проживания.

«Это даст возможность приобрести семьям необходимое жилье, используя, в том числе, льготные ипотечные продукты банков, например, “Дальневосточная ипотека”, где максимальная сумма займа ограничена», – подчеркивает специалист.

Однако сохранение стоимости квадратного метра на уровне социального возможно достичь только при получения земельного участка площадью не менее 8 гектаров, для строительства в аренду без торгов в соответствии с Земельным кодексом России. Для этого КРЖС выступило с инициативой о присвоении проекту статуса приоритетного.

Губернатор Приморья выразил готовность поддержать программу.

«Мы поддерживаем такой проект, уже докапитализировали КРЖС на создание жилья для работников бюджетной сферы, молодых семей. Этот механизм может позволить строить по доступной цене. Муниципалитетам, в свою очередь, необходимо рассматривать подобные проекты и предоставлять участки, чтобы наращивать объемы строительства на территориях», – отметил Олег Кожемяко.

В ближайшее время заявку и проект рассмотрит министерство экономического развития Приморья, после чего будет принято окончательное решение о его реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]