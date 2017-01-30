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Кошка заболела коронавирусом: карантин проходит по месту проживания хозяина

Кошка заболела коронавирусом: карантин проходит по месту проживания хозяина

Источник фото: pixabay.com

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России, рассказал  заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, сообщают «Вести:Приморье».

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", - сказал он.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр, отмечает ТАСС.

Как пояснил замглавы Россельхознадзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.

Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки. "Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", - сказал Власов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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