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«МедиаЭКСПО»: Новая коллекция Kerama Marazzi для создания шедевра в любом стиле на любой бюджет

«МедиаЭКСПО»: Новая коллекция Kerama Marazzi для создания шедевра в любом стиле на любой бюджет

Внутренняя отделка квартиры — один из самых сложных и ответственных этапов  ремонта. Определиться: ламинат или плитка, обои или краска — нелегко. А сделать выбор среди сотен, а порой и тысяч наименований и прийти к согласию в семье — еще труднее. А воспользоваться услугами дизайнера может не каждый. И на создание проекта у них уходит не один день. Для своих клиентов магазин плитки Kerama Marazzi предлагает бесплатную услугу создания дизайн проекта. Все подробности в следующем репортаже.

Новая коллекция  — главное событие года, в том числе и в мире отделочных материалов. Ее ждут как большой сюрприз, тему не раскрывают до последнего. Этой весной дизайнеры Kerama Marazzi черпали вдохновение в архитектуре и традициях Милана. Изысканные кружева, величественный мрамор и геометрические орнаменты помогут создать неповторимый интерьер.

Ольга Храброва, управляющий флагманским магазином Kerama Marazzi: «В Kerama Marazzi  настолько широкий ассортимент, что позволяет найти решения в любом стиле и с любым бюджетом. При этом каждый вариант будет выглядеть отлично. Также мы предоставляем услугу разработки дизайн-проекта. Это абсолютно бесплатно для всех покупателей».

Во флагманском магазине представлена керамическая плитка, мозаика, декоративные элементы и керамогранит. Последние тренды на рынке, высокотехнологичное производство и качество материала — именно за это бренд так полюбили дизайнеры. В этом году Kerama Marazzi запустило новое направление — теперь компания производит линейку мебели, смесителей и даже сантехнику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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