Новости Видео Деловые новости "МедиаЭКСПО"
Сегодня, 11:15

«МедиаЭКСПО»: Последние новости в строительной отрасли и результаты реализации государственных программ

«МедиаЭКСПО»: Последние новости в строительной отрасли и результаты реализации государственных программ

ГТРК «Владивосток» запустила серию выставок МедиаЭкспо. Это абсолютно новый проект, аналогов на Дальнем Востоке нет. Здесь наши партнеры могут заявить о себе в любом формате: это телевидение, радио и интернет, приятным дополнением идут соц. сети. Полное медиапространство.

МедиаЭкспо представлено в разных направлениях: строительном, агропромышленном и пищевом, образовательном, туристическом, индустриальном. Задачи выставки, заявить о компаниях и их продукте и повысить узнаваемость их в отрасли, а так же объединить существующих партнеров и найти новых.

Для участия в проекте обращайтесь:

ГТРК «Владивосток», тел. 8 (423)226-10-23, 223-37-77


В проекте принимают участие компании отрасли:

ООО «КЕРАДОМ» 

  

«ТЕРРАКО Центр»

 

Тайгер Микс

 

Теплоблок Уссурийский

Пеноплэкс СПб

 

Новостроев

ЖК "Ольга"

 

ООО «Визит ДВ»

  

ООО «Атлантикс Констракшн»

 

ООО «Сибирь - Керама»

 
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме