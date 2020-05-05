Сегодня, 11:15
«МедиаЭКСПО»: Последние новости в строительной отрасли и результаты реализации государственных программ
ГТРК «Владивосток» запустила серию выставок МедиаЭкспо. Это абсолютно новый проект, аналогов на Дальнем Востоке нет. Здесь наши партнеры могут заявить о себе в любом формате: это телевидение, радио и интернет, приятным дополнением идут соц. сети. Полное медиапространство.
МедиаЭкспо представлено в разных направлениях: строительном, агропромышленном и пищевом, образовательном, туристическом, индустриальном. Задачи выставки, заявить о компаниях и их продукте и повысить узнаваемость их в отрасли, а так же объединить существующих партнеров и найти новых.
Для участия в проекте обращайтесь:
ГТРК «Владивосток», тел. 8 (423)226-10-23, 223-37-77
В проекте принимают участие компании отрасли:
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ООО «КЕРАДОМ»
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«ТЕРРАКО Центр»
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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