«МедиаЭКСПО»: Последние новости в строительной отрасли и результаты реализации государственных программ

ГТРК «Владивосток» запустила серию выставок МедиаЭкспо. Это абсолютно новый проект, аналогов на Дальнем Востоке нет. Здесь наши партнеры могут заявить о себе в любом формате: это телевидение, радио и интернет, приятным дополнением идут соц. сети. Полное медиапространство.

МедиаЭкспо представлено в разных направлениях: строительном, агропромышленном и пищевом, образовательном, туристическом, индустриальном. Задачи выставки, заявить о компаниях и их продукте и повысить узнаваемость их в отрасли, а так же объединить существующих партнеров и найти новых.

Для участия в проекте обращайтесь:

ГТРК «Владивосток», тел. 8 (423)226-10-23, 223-37-77





В проекте принимают участие компании отрасли:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]