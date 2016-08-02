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«МедиаЭКСПО»: Шикарный вид на Золотой Рог из апартаментов  жилого комплекса Магнум

«МедиаЭКСПО»: Шикарный вид на Золотой Рог из апартаментов  жилого комплекса Магнум

Это абсолютно новый уровень жилой недвижимости международного класса, не имеющий аналогов как на российском, так, тем более, на местном рынке.

Две 24-этажные башни расположены в красивейшем месте в центре Владивостока, у подножья Проспекта красоты. Проект предусматривает 320 просторных квартир свободной планировки с красивейшим панорамным видом на бухту Золотой рог и Амурский залив.

Жители сполна ощущают весь комфорт проживания, начиная от консьерж-службы и заканчивая уникальной системой «Умный дом». В «Магнуме» созданы все условия для приятной, комфортной и безопасной жизни премиум-класса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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