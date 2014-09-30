Девочка, чудом выжившая в ДТП и потерявшая семью, рассказала, как спаслась

11-летняя пришла в себя и смогла рассказать о том, как ей удалось спастись в жуткой аварии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на kp.ru.

«Бабушка, мне больно, мамы нет рядом, а у меня идет кровь» - говорит на том конце провода 11-летняя Вика. Это единственная, кто выжил в ужасной аварии. Аварии, которая сделала из нее сироту, лишив мамы, отчима и крошечной сестры.

Жуткое ДТП случилось 24 мая на 181 километре автодороги «Осиновка – Рудная Пристань». Сергей и Любовь решили погостить у бабушки в поселке Кавалерово. Вместе с собой они взяли 11-летнюю дочь Вику и 1,5 годовалую Юлю. В тот день семья даже не предполагала, что это их последний совместный отдых. Что именно случилось по дорогу обратно в Уссурийск – неизвестно, но в какой-то момент машина свернула с дороги.

- За рулем транспортного средства находился 44-летний мужчина. Двигаясь со стороны поселка Кавалерово в направлении Арсеньева, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, превысил допустимую скорость, потерял управление и совершил наезд на леерное ограждения с последующим опрокидыванием в реку, - сообщает Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

В итоге иномарка улетела в реку Уссури. Выжить не удалось практически никому. Только вот 11-летняя Вика, как оказалось, родилась в рубашке. А спасло ее то, что она была не пристегнута ремнем безопасности, в отличии от своей младшей сестры. Девочку от удара выбросило через боковое окно, и она выжила. Это настоящее чудо, потому что она упала на траву, а не в воду. Спастись, угодив в реку, было бы задачей невыполнимой. При таком течении выплыть не смог бы даже взрослый.

36-летняя Любовь – будучи дочерью педагога, посвятила всю свою жизнь работе с детьми, Сергей работал на котельной, любил рыбалку и проводить все свободное время рядом с семьей. А жизнь 1,5 годовалой Юли оборвалась на самом ее начале. Авария убила сразу трех человек, дав шанс только одному.

Сейчас Вика находится в больнице. В результате аварии она получили травмы средней степени тяжести, у нее диагностировали сотрясение мозга и трещину кости ноги. Девочка уже пришла в себя. Рядом с ней постоянно находится бабушка – мама погибшей Любови. Татьяна Анатольевна уверена, что спастись внучке удалось с Божьей помощью.

- Врачи говорят, что она пойдет на поправку, и отеки все сойдут. Она уже намного лучше себя чувствует. Когда Вика пришла в себя, рассказала мне, как все случилось. По дороге от меня, они остановились, чтобы сделать фотографии на фоне красивого пейзажа. Люба с Сережей были такими – очень позитивными и сплоченными. Сережа говорил: «Поедем в тишину» - это значило куда-нибудь на природу, на свежий воздух. После остановки они поехали дальше в Уссурийск. Вика, как говорит, уснула. Проснулась от того, что машину начало мотать из стороны в сторону, потом резкий удар, и она уже лежит на траве. Она потеряла сознание, а когда проснулась уже лежала на земле. Оглянулась, увидела свой телефон и тут же позвонила мне, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Татьяна Авраменко, мама погибшей Любови. – «Бабушка, мне больно, мамы и дяди Сережи рядом нет, у меня идет кровь» - представляете мое состояние. Я сразу поняла, что что-то плохое случилось. Сразу сказала деду, и мы помчались к ней.

По дороге Татьяна Анатольевна снова позвонила Вике, как оказалось, она была не одна. Ее увидел водитель проезжающей мимо машины. По снесенным леерам мужчина понял, что что-то так. Тогда бабушка попросила незнакомца вызвать скорую помощь для внучки.

В больнице Вику навещает не только бабушка, но и тетя, а также родной отец. Кстати, в эту субботу ей исполнится 12 лет. Она может праздновать сразу два Дня рождения. После выписки опеку над ребенком планирует оформить Татьяна Анатольевна. Как говорит, бабушка «она наша, выросла у меня на руках, поэтому будет со мной». А пока ей предстоит организация похорон трех самых близких ей людей – дочери, зятя и младшей внучки. Бабушка страдает онкологическим заболеванием, но надеется на то, что оно не помешает ей дать Вике должного образования и записать ее на занятия по танцам.

Но сейчас ей нужна финансовая помощь в организации захоронения членов семьи. Отправить деньги вы можете по номеру телефона, который привязан к ее банковской карте - 8-924-423-21-05 - Татьяна Авраменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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