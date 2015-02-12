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Установлены личности погибших в затопленном автомобиле людей в Приморье

Установлены личности погибших в затопленном автомобиле людей в Приморье

Источник фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Полиция установила личности людей из затопленного транспортного средства в Чугуевском районе, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним,  24 мая на 181 км автодороги А-181 Осиновка – Рудная Пристань произошло опрокидывание легкового автомобиля "Тойота Калдина" в реку Уссури. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за рулем транспортного средства находился 44-летний мужчина. Двигаясь со стороны посёлка Кавалерово в направлении Арсеньева, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, безопасный скоростной режим, потерял управление и  совершил наезд на леерное ограждения с последующим опрокидыванием в реку.

В результате ДТП три человека погибли, один – госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Погибшие - семья из города Уссурийска: 44-летний мужчина, 36-летняя женщина и 1,5 годовалая девочка.

Пострадавшей девочке в предстоящую субботу исполнится 12 лет. Она госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы.

Стаж вождения водителя "Калдины" – 24 года, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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