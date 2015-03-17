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ТОФ начал подготовку к параду Победы в Приморье

ТОФ начал подготовку к параду Победы в Приморье

Источник фото: архивное фото

На базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ состоится первая совместная тренировка парадных расчетов войск Владивостокского гарнизона, сообщают «Вести:Приморье».

Тихоокеанский флот возобновил подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пояснили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Уже с сегодняшнего дня личный состав частей береговых войск ТОФ приступил к снятию с временного хранения боевой техники, которая ранее была подготовлена к параду 9 мая. В понедельник на базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ пройдет первая совместная тренировка парадных расчетов войск Владивостокского гарнизона", - говорится в сообщении. 

Всего запланировано шесть таких тренировок. После 10 июня репетиции будут проводиться непосредственно во Владивостоке. 

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в столице Приморья по улице Светланской. В Приморском крае парад традиционно проходит с участием воинских подразделений, сотрудников МЧС, курсантов военных училищ. В нем также принимает участие военная техника, стоящая на вооружении Тихоокеанского флота. В этом году в ее рядах по центру города должен пройти легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный в местном музее.

Напомним, во вторник президент Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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