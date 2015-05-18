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Названа дата проведения парада Победы

Названа дата проведения парада Победы

Источник фото: pixabay.com

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — отметил Путин.

Подготовку к этому событию началась. при этом стоит отметить, что главе Минобороны  поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Глава государства также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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