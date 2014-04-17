В Приморье таксист домкратом сломал руку медработнику (видео)

В Находке конфликт на парковке обернулся членовредительством: 61-летний водитель такси домкратом сломал руку 49-летнему работнику медучреждения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.

Установлено, что мужчина, приехав на работу в медицинское учреждение, намеревался оставить свою автомашину на парковке для медперсонала. Однако проезд ему перегородил водитель такси. На неоднократные просьбы отъехать таксист не реагировал. Тогда мужчина подошел к водителю, препятствующему проезду, для урегулирования конфликтной ситуации. В этот момент работник таксомоторной компании достал домкрат и ударил им своего оппонента, после чего скрылся. Впоследствии оказалось, что у потерпевшего сломана рука.

Полицейские опросили очевидцев происшествия, установили личность и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Таксисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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