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Молодой таксист напал на случайного прохожего

Молодой таксист напал на случайного прохожего

Источник фото: pixabay.com

В Находке возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на местного жителя, сообщают «Вести:Приморье».

Неизвестный напал на мужчину на улице Дальняя в Находке. В полицию об этом сообщил диспетчер скорой помощи.

Оперативники, выехав на место происшествия, установили, злоумышленник был вооружен палкой. Нанеся телесные повреждения 54-летнему мужчине, он похитил у него деньги. Потерпевший госпитализирован.

По горячим следам был задержан 20-летний водитель такси.

Следствие возбудило уголовное дело по статье за разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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