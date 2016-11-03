Молодой таксист напал на случайного прохожего
В Находке возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на местного жителя, сообщают «Вести:Приморье».
Неизвестный напал на мужчину на улице Дальняя в Находке. В полицию об этом сообщил диспетчер скорой помощи.
Оперативники, выехав на место происшествия, установили, злоумышленник был вооружен палкой. Нанеся телесные повреждения 54-летнему мужчине, он похитил у него деньги. Потерпевший госпитализирован.
По горячим следам был задержан 20-летний водитель такси.
Следствие возбудило уголовное дело по статье за разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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