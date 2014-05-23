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В Приморье служебная собака Окса вывела полицейских на след подозреваемого в разбойном нападении

В Приморье служебная собака Окса вывела полицейских на след подозреваемого в разбойном нападении

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Находке

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение 53-летнего местного жителя о квартирном разбое в доме по улице Постышева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, потерпевший, возвращаясь вечером с работы, в подъезде своего дома встретил незнакомого мужчину, который под вымышленным предлогом напросился в гости к заявителю. Проникнув обманным путем в квартиру, злоумышленник, угрожая владельцу ножом, открыто похитил у него деньги и два мобильных телефона.

Служебная собака по кличке Окса вывела полицейских на след подозреваемого, который скрывался в том же микрорайоне.

В результате сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. В отделе полиции он дал признательные показания.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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