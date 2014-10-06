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Пьяная разборка между свекром и зятем в Приморье едва не закончилась трагически

Пьяная разборка между свекром и зятем в Приморье едва не закончилась трагически

Источник фото: penzavzglyad.ru

48-летний житель Приморья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в апреле 2020 года обвиняемый, находясь на дворе дома по улице Лазо в селе Сокольничи, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе драки со своим зятем нанес ему удар деревянной шваброй по голове, а затем взял нож и нанес им удар в область груди слева. Потерпевшему оказана медицинская помощь и обвиняемому не удалось убить человека.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрении по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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