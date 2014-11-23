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Эгершельд в дыму: пожар произошел в районе бывших складов на Крыгина
Сообщение о пожаре на улице Крыгина во Владивостоке поступило около 18.00 30 мая, - сообщает "Вести: Приморье".
Эгершельд накрыло густым черным дымом. По словам очевидцев, горело здание, где раньше размещались склады.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили возгорание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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