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Аншлаг у берегов Уссурийского залива: рыбаки устремились за минтаем и камбалой
Аншлаг у берегов Уссурийского залива! Во Владивостоке рыбаки-любители устремились за минтаем и камбалой, которая полным ходом идет на нерест. Начало рыболовного сезона совпадает с открытием навигации и сотни катеров и моторных лодок вышли в море. Сюжет Елены Штылиной об особенностях приморской рыбалки смотрите завтра, 1 июня, в 9.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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