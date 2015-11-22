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Аншлаг у берегов Уссурийского залива: рыбаки устремились за минтаем и камбалой

Аншлаг у берегов Уссурийского залива: рыбаки устремились за минтаем и камбалой

Аншлаг у берегов Уссурийского залива! Во Владивостоке рыбаки-любители устремились за минтаем и камбалой, которая полным ходом идет на нерест. Начало рыболовного сезона совпадает с открытием навигации и сотни катеров и моторных лодок вышли в море. Сюжет Елены Штылиной об особенностях приморской рыбалки смотрите завтра, 1 июня, в 9.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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